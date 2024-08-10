"53 ألف مخالف" و20 متستراً ارتكبوا الجريمة المُخلة بالشرف.. أرقام جديدة تعلنها "الداخلية"

تفصيلاً؛ أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26 / 1 حتى 3 / 2 / 1446هـ، الموافق 1 حتى 7 / 8 / 2024م، عن ضبط (20471) مخالفًا، منهم (12972) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4812) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2687) مخالفًا لنظام العمل.