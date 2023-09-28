"الصحة" تطلق ملتقى خدمات الأورام والعلاج التلطيفي لبحث المستجدات في جميع التخصصات

يذكر أن "الصحة" أولت اهتمامًا بالغًا لهذا التخصص؛ حيث ارتفع عدد الممارسين من أطباء وتمريض وجميع الفئات الأخرى المساعدة من 723 ممارسًا إلى 1205 من الممارسين بنسبة 65%، كما شهدت زيادة في عدد الأسرة من 389 سريرًا إلى 620 سريرًا بنسبة 59%، إضافة إلى ارتفاع عدد المراكز التي تقدم خدمة علاج أورام الأطفال من 4 مراكز إلى 8 مراكز متخصصة، وكذلك زيادة في تقديم العلاج الكيماوي بمختلف مراكز الأورام بنسبة 90% من 10 مراكز إلى 19 مركزًا، وتسجيل ارتفاع في العلاج الإشعاعي من 3 مراكز إلى 5 مراكز بنسبة 66%، وارتفاع عدد مراكز العلاج التلطيفي من 10 مراكز إلى 18 مركزًا بنسبة بلغت 80%.