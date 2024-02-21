الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: نستذكر في "يوم التأسيس" بكل فخرٍ واعتزاز تاريخ المملكة ونواصل البناء والنماء

وأضاف: "تحتفي المملكة العربية السعودية، في الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى (يوم التأسيس) إذ نستذكر فيه بكل فخرٍ واعتزاز تاريخ هذه البلاد، التي أرسى دعائمها الإمام محمد بن سعود – طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون، لتكون بلادنا منارة للمجد ومركزاً للقوة وعنواناً للتقدم والنهضة والازدهار".