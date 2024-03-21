انطلاق مبادرة "عون التقني" في رحاب المسجد الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة "عون التقني" في رحاب المسجد الحرام بسواعد التدريب التقني في منطقة مكة المكرمة خلال موسم شهر رمضان المبارك 1445هـ، حيث يشارك فيها متدربو ومتدربات الكلية التقنية للبنين والبنات والمعهد الصناعي بمكة المكرمة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، ويعملون على "إرشاد التائهين، وتوجيه المعتمرين، وإفطار الصائمين، وسقيا الماء، وخدمة ذوي الهمم، والعناية بالمصاحف، وخدمة كبار السن، وتنظيم المصلين".
وأوضح مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة مرعي القرني أن المبادرة تأتي ضمن مهام الإدارة في دعم برامج المسؤولية المجتمعية وحث المتدربين والمتدربات على المشاركة في هذه البرامج ودعمهم.
كما أن هذه المبادرة تأتي تحت إشراف الإدارة العامة للأنشطة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وبدعم من صندوق المتدربين الرئيسي وتنظيم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وتنفيذ منشآت التدريب بمكة المكرمة.