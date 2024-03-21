انطلاق مبادرة "عون التقني" في رحاب المسجد الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة "عون التقني" في رحاب المسجد الحرام بسواعد التدريب التقني في منطقة مكة المكرمة خلال موسم شهر رمضان المبارك 1445هـ، حيث يشارك فيها متدربو ومتدربات الكلية التقنية للبنين والبنات والمعهد الصناعي بمكة المكرمة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، ويعملون على "إرشاد التائهين، وتوجيه المعتمرين، وإفطار الصائمين، وسقيا الماء، وخدمة ذوي الهمم، والعناية بالمصاحف، وخدمة كبار السن، وتنظيم المصلين".