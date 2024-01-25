بالصور.. جامعة الأمیر محمد بن فھد تحتفل بتخریج٤٥٠ من طلابها

من جانبه قال رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري خلال كلمته في الحفل أن الجامعة تــؤدي دوراً بارزاً بالإسهام في التنمية التي تشهدها المملكة وتحقق أهدافها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين مقدما تهنئته للطلاب والطالبات على التخرج من الجامعة.