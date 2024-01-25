بالصور.. جامعة الأمیر محمد بن فھد تحتفل بتخریج٤٥٠ من طلابها

احتفلت جامعة الأمير محمد بن فھد بحفل تخریج الدفعة ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ من طلابھا البالغ عددھم ٤٥٠ طالبًا في مختلف التخصصات، وذلك مساء أمس بمقر الجامعة بمدینة الخبر.
وبهذه المناسبة قدم راعي الحفل الأمير محمد بن فهد التهنئة إلى الطلاب الخریجین وأولیاء أمورھم على ھذا الإنجاز العلمي، متمنیاً لھم التوفیق والنجاح في خدمة دینھم ثم ملیكھم ووطنهم.
وقال إن ھذه الجامعة كمثیلاتھا من الجامعات بالمملكة تحظى باھتمام من القیادة الرشيدة. مقدماً شكره لجميع من ساهم في دعم هذا الصرح التعليمي الشامخ ليحقق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
من جانبه قال رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري خلال كلمته في الحفل أن الجامعة تــؤدي دوراً بارزاً بالإسهام في التنمية التي تشهدها المملكة وتحقق أهدافها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين مقدما تهنئته للطلاب والطالبات على التخرج من الجامعة.
وهنأ رئیس الجامعة رئيس مجلس الأمناء والحضور، وذلك بعد أن دخلت الجامعة ضمن تصنیف أفضل مائة جامعة عالمیة، تسجیلاً لبراءات الاختراع للعام 2023 وفقاً لقائمة الأكادیمیة الوطنیة للمخترعین مع جمعیة أصحاب الملكیة الفكریة، استناداً لبیانات مكتب براءات الاختراع الأمریكي والذي سجلت فیھا الجامعة 38 براءة اختراع.
بدورهم قدم طلاب الجامعة شكرهم وتقدیرهم إلى راعي الحفل على مشاركته فرحتھم بإكمالھم للدراسة الجامعیة والتخرج من ھذا الصرح التعلیمي "جامعة الأمیر محمد بن فهد".