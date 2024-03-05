35 و6 مئوية.. مكة المكرمة وشرورة الأعلى درجة حرارة وطريف الأدنى

وأوضح المركز أن مكة المكرمة وشرورة سَجّلتا أعلى درجة حرارة 35 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل حرارة بـ6 درجات فقط؛ فيما يستمر التوقع بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات: (عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران.