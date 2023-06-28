18 قرارًا إداريًا تدين مخالفين لأنظمة الحج نقلوا أشخاصًا غير مصرّح لهم

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة (18) قرارًا إداريًا بإدانة عددٍ من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 10 / 12 / 1444 هـ.