محليات

18 قرارًا إداريًا تدين مخالفين لأنظمة الحج نقلوا أشخاصًا غير مصرّح لهم

السجن والغرامة والتشهير وترحيل المقيمين مع منعهم من دخول المملكة
18 قرارًا إداريًا تدين مخالفين لأنظمة الحج نقلوا أشخاصًا غير مصرّح لهم

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة (18) قرارًا إداريًا بإدانة عددٍ من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 10 / 12 / 1444 هـ.

وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين مع منعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.

يُذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

موسم حج 1444هـ
لمديرية العامة للجوازات

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