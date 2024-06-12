"المشيطي": المملكة تُعوّل كثيرًا على الابتكار لرفع الناتج المحلي الزراعي

وبهذه المناسبة، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، أن الوزارة من خلال اللجنة التوجيهية لريادة الأعمال تولي برامج ومبادرات منظومة ريادة الأعمال القطاعية اهتمامًا واسعًا؛ إيمانًا منها بأن تعزيز نمو الشركات الناشئة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة سيكون له الأثر البالغ والمساهم، بمشيئة الله تعالى، في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي المستدام، وبما ينعكس بدوره على النمو الاقتصادي للمملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.