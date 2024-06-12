"المشيطي": المملكة تُعوّل كثيرًا على الابتكار لرفع الناتج المحلي الزراعي

رعى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، اليوم الأربعاء، ملتقى الشركات الناشئة في قطاع تقنيات الغذاء.
ويأتي هذا الملتقى كإحدى المبادرات المندرجة تحت مظلة برنامج "سنبلة" المعني ببناء منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة.
وذلك بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع الزراعة والتقنيات الغذائية من لقاء قادة وصناع القرار ومستثمري إنتاج الأغذية المبتكرة وتمكينهم من بناء العلاقات واستكشاف الفرص الواعدة القطاع.
وبهذه المناسبة، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، أن الوزارة من خلال اللجنة التوجيهية لريادة الأعمال تولي برامج ومبادرات منظومة ريادة الأعمال القطاعية اهتمامًا واسعًا؛ إيمانًا منها بأن تعزيز نمو الشركات الناشئة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة سيكون له الأثر البالغ والمساهم، بمشيئة الله تعالى، في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي المستدام، وبما ينعكس بدوره على النمو الاقتصادي للمملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.
وقال المهندس "المشيطي": إن الابتكار في تقنيات الغذاء، يُشكّل عنصرًا رئيسًا في إيجاد حلولٍ ريادية للتحديات التي تواجه توفير الغذاء حول العالم، وذلك من خلال التحول إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، تواكب الزيادة المتنامية في عدد سكان العالم.
وأشار إلى أن المملكة تُعوّل كثيرًا على الابتكار وريادة الأعمال للمساهمة في رفع الناتج المحلي للقطاع الزراعي، الذي يبلغ (108) مليارات ريال، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات منظومة البيئة والمياه والزراعة، لزيادة كميات الإنتاج، وتوفير (11) مليون طن من السلع الغذائية الأساسية.
وفي ذات السياق، أوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز المالك، أن الملتقى يعد فرصة استثنائية لتبادل واكتساب الخبرات للشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تقديم الدعم والتوجيه واقتناص الفرص المتوفرة بكثرة في مجال الزراعة وتقنيات الغذاء لتحقيق الاستدامة الغذائية.
ومن جهة أخرى، قال مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال بالوزارة الدكتور علي السبهان: إن تواجد قادة وصنّاع السياسات في المنظومة الزراعية، مع رواد الأعمال والمستثمرين بالقطاع الزراعي وتقنيات الغذاء اليوم بملتقى الشركات الناشئة يعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف استراتيجية منظومة ريادة الأعمال القطاعية، والتي من أهمها دعم وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاعات الوزارة لاكتشاف الفرص الواعدة وتقديم الحلول الإبداعية النوعية التي تضمن نجاح أعمالهم.
وعلى هامش الملتقى، وقّعت الوزارة مذكرات تعاون مع وزارة الاستثمار والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، للتعاون، فيما يعزز من نمو منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاعات الوزارة من خلال برامج ريادة الأعمال.