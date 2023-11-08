"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الحالة العرضيات والكامل والجموم والعاصمة المقدسة، وأيضًا أمطار خفيفة على بحرة وخليص والقنفذة والليث، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورانية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.