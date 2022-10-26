بشركات الدول الـ6.. "صندوق الاستثمارات" يعزز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني

وتندرج استثمارات الصندوق الخارجية ضمن برامج عامة وضعها القائمون على الصندوق، الهدف منها تعزيز مكانة الصندوق، وترسيخ استثماراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل بناء شراكات تسهم في ازدهار أسواق المنطقة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وهو ما تحقق في السنوات الماضية بشكل لافت، أشاد به الجميع.