ستغرب الشمس ولن تعود إلا بعد 143 يوماً.. "المسند" يستشهد بالقرآن ويوضح!

وقال "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، إن "اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا في 2 مارس من العام المقبل 2023، أي بعد 143 يوماً.. (قُلْ أراْيْتُمْ إنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إلى يَوْمِ القِيامَةِ مَن إلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكم بِضِياءٍ أفَلا تَسْمَعُونَ)، موضحاً أن هذا الغروب الذي سيحدث، سيكون "في شمال جزيرة قرينلاند".