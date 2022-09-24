"رتال" ترعى معرض "مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022"

تشارك "رتال للتطوير العمراني" في معرض "مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022"، الذي انطلق في مدينة الرياض مساء اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر، ويستمر حتى 28 سبتمبر، وتُدشِّن عددًا من مشاريعها الجديدة.
وتأتي مشاركة رتال باعتبارها راعيًا استراتيجيًّا لفعاليات المعرض والمنتدى المصاحب، الذي يستمر أربعة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف الشركة من وراء المشاركة إلى تدشين عدد من المشاريع الجديدة، التي تهدف لتنمية وتطوير مدن السعودية، كما تهدف إلى إبراز تفاصيل تجربتها الخاصة، وجهودها في تعزيز القطاع وفق معايير جودة الحياة؛ ما يحقق متطلبات برامج رؤية السعودية 2030.
ويتناول المعرض والمنتدى أهم التحديات التي تواجه تطوير مدن السعودية، والحلول الإبداعية لها، إضافة إلى سُبل تنمية حضرية مستدامة لتحقيق معيشة صحية، وتحسين مستوى جودة الحياة.
ويتضمَّن جدول جلسات العمل عددًا من المحاور حول تأثير مبادرات الرؤية على مدن السعودية، ومستقبل الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف مناطقها ومدنها، والاستدامة في الإسكان، والتحديات التي تواجه تطوير المدن.
ويمكنكم الاطلاع على المزيد من الأخبار حول الشركة من خلال الموقع الإلكتروني: https://retal.com.sa/ar