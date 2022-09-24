"رتال" ترعى معرض "مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022"

تشارك "رتال للتطوير العمراني" في معرض "مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين 2022"، الذي انطلق في مدينة الرياض مساء اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر، ويستمر حتى 28 سبتمبر، وتُدشِّن عددًا من مشاريعها الجديدة.