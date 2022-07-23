38 ألف وظيفة و120 مليارًا.. إرث ومستقبل العلا في "رحلة عبر الزمن"

ووفقًا للعمل البحثي الميداني الذي نشرته جامعة "كامبريدج": فإن المستطيلات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. وبحسب الدراسة: فإن الهياكل الحجرية الضخمة المعروفة باسم مستطيلات الصحراء لم تحظَ باهتمام واسع فيما سبق، إلا أن البحوث الميدانية أوضحت أن هذه الآثار معقدة من الناحية المعمارية أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، وأنها تضم غرفًا ومداخل وأحجارًا منتصبة، يمكن تفسيرها على أنها منشآت لممارسة طقوس تعود إلى أواخر الألفية السادسة قبل الميلاد؛ حيث كشفت الحفريات الأخيرة عن أقدم دليل على عبادة الماشية في شبه الجزيرة العربية، وتعد "المستطيلات" من بين أقدم الآثار الحجرية، وواحدة من أقدم تقاليد البناء الأثرية التي عُرفت على مستوى العالم.