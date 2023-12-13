خلال 2023.. كيف نجحت "المواصفات" في تحقيق الريادة الدولية وتحفيز الاستثمارات؟

نجحت الهيئة السعودية للمواصفات السعودية والمقاييس والجودة, في تحقيق عدد من المنجزات الوطنية المتميزة خلال العام 2023، حيث أسهمت تلك الإنجازات في تأكيد ريادة المملكة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المرجعية الفنية والعلمية للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن فوز المملكة ممثلة بالهيئة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) للفترة 2024 - 2026م، يأتي تأكيداً للجهود الوطنية لتحقيق الريادة الدولية في أنشطة التقييس، التي لها تأثير اقتصادي على صادرات وواردات المملكة، إلى جانب دورها في الارتقاء بجودة الصناعات الوطنية ومنافستها في الأسواق الوطنية والعالمية، وفي نفس السياق تم قبول ثلاثة مقترحات مواصفات قياسية سعودية في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) التي تدعم الطلب على المنتجات الهيدروكربونية (برنامج استدامة الطلب على البترول) كمواصفات قياسية دولية.
ونوهت بتقدم المملكة إلى المرتبة التاسعة بمستوى الشفافية لدى منظمة التجارة العالمية تحت اتفاقية العوائق الفنية TBT من أصل 164 دولة، من خلال معالجة الاهتمام التجاري المرفوع من المملكة المتحدة، والإشادة بعمل هيئة المواصفات وحرصها المستمر على معالجة الاهتمامات الثنائية، حيث يسهم ذلك في تيسير نفاذ المنتجات عبر الحدود إلى المملكة من خلال تذليل العوائق الفنية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وعلى صعيد تحفيز استثمارات القطاع الخاص، منحت المواصفات السعودية خلال 2023, (3) تراخيص لمشغلين جدد في مجال نشاط الفحص الفني الدوري كما تم ترخيص 45 موقعاً للفحص الفني الدوري، وهو ما يسهم في خلق فرص استثمارية تنافسية للقطاع الخاص، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وألزمت المواصفات السعودية بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بتوحيد أنواع منافذ شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لتكون من النوع USB Type-C بحد أدنى، حيث سيُطبق هذا القرار اعتباراً من يناير 2025 على شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية وتشمل 14 منتجاً، فيما سيمتد تطبيق القرار إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة في أبريل 2026. وذلك تأكيداً لحرص الهيئة على مواكبة التطورات في التقنيات والصناعات العالمية، وتقليل النفايات الإلكترونية والهدر المالي.
وضمن جهودها في ترسيخ مرجعيتها الفنية والعلمية، نجحت المواصفات السعودية في إطار الشراكة مع الجامعات السعودية، في إطلاق مقرر في الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في الهندسة الصناعية بمسمى (Saudi Standards and Specification) بكلية الهندسة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.