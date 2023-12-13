خلال 2023.. كيف نجحت "المواصفات" في تحقيق الريادة الدولية وتحفيز الاستثمارات؟

وأوضحت الهيئة أن فوز المملكة ممثلة بالهيئة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) للفترة 2024 - 2026م، يأتي تأكيداً للجهود الوطنية لتحقيق الريادة الدولية في أنشطة التقييس، التي لها تأثير اقتصادي على صادرات وواردات المملكة، إلى جانب دورها في الارتقاء بجودة الصناعات الوطنية ومنافستها في الأسواق الوطنية والعالمية، وفي نفس السياق تم قبول ثلاثة مقترحات مواصفات قياسية سعودية في المنظمة الدولية للتقييس (ISO) التي تدعم الطلب على المنتجات الهيدروكربونية (برنامج استدامة الطلب على البترول) كمواصفات قياسية دولية.