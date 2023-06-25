خادم الحرمين يصدر أمره الكريم باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي شهداء عاصفة الحزم والمصابين اليمنيين

وأوضح آل الشيخ، أن البرنامج استضاف هذا العام 4951 من الشخصيات الإسلامية والمؤثرين والبارزين ومن أسر وذوي شهداء فلسطين والأشقاء في اليمن وسوريا وغيرهم، حيث بلغ إجمالي مَن تمت استضافتهم حتى هذا العام 62338 حاجاً وحاجة على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيّأتها الوزارة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، مختتماً معاليه تصريحه بسؤال الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهودهما، وأن يتقبّل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.