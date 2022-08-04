النيابة العامة: إحالة متهم للمحكمة المختصة قام بإيهام نساء باحثات عن عمل والاستيلاء على بياناتهن الشخصية وصورهن وابتزازهن لمقاصد سيئة

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الآداب أثبتت قيام مواطن بالاحتيال على عدة نساء باحثات عن عمل، وذلك بالتواصل معهن واستدراجهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن، طالباً بيانات خاصة وصور شخصية، إضافة لصور من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، ومن ثم تخزينها على هاتفه النقال "جواله"، والقيام بابتزازهن لمقاصد سيئة، وجرى إيقافه وإقامة الدعوى العامة بحقه، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.