حتى مايو المقبل.. "بوابة الدرعية" تطلق فعاليات "سوق الموسم" بمتنزه الطريف

ويقام "سوق الموسم" في متنزه الطريف بجوار مركز الزوار في حي الطريف التاريخي، وسيكون بإمكان الزوار الوصول إلى السوق عبر مطل البجيري، حيث يقام كل يوم أربعاء حتى يوم السبت من كل أسبوع، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة والنصف مساءً، ويستمر حتى منتصف شهر مايو 2023م.