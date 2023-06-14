"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح نشطة وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع ارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.