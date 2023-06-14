"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح نشطة وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشمالية والشرقية وجازان ونجران والباحة وعسير).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مع ارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقط البَرَد. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس. فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل القنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وتشهد المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد والمدين المنورة ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقط البَرَد. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقط البَرَد. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق وبلقرن وتنومة والنماص ومحايل ورجال ألمع، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس. فيما تشهد البرك والقحمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.