مشارك إماراتي بمهرجان المؤسس يشيد باهتمام "ابن حثلين" بـ"المهجنات"

وأشار خلال مشاركته اليوم الأحد، في شوط الفردي، إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في كل نسخة، يشهد تطوّرًا مضاعفًا عن التي تسبقها على مختلف الأصعدة، من الناحية التنظيمية واستحداث منافسات جديدة، وإتاحة الفرص للملّاك في المشاركة بمسابقات الإبل المتنوعة.