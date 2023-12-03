مشارك إماراتي بمهرجان المؤسس يشيد باهتمام "ابن حثلين" بـ"المهجنات"

أشاد المشارك الإماراتي رامس مسلم الراشدي، في فئة "أصايل مهجنات" جمل وفردي، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة التي انطلقت السبت، تحت شعار "عز لأهلها"، بالاهتمام غير المسبوق من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، بفئة المهجنات.
وقال "الراشدي": يُعتبر "ابن حثلين" أول المهتمين بهذه الفئة على مستوى الجزيرة العربية؛ ممّا أدى لرفع قيمتها السوقية إلى الملايين، وعمّت منافساتها كلّ مهرجانات الإبل في دول الخليج العربي.
وأضاف: سابقًا كانت تقتصر منافسات فئة مهجنات الأصايل على سباقات الركض فقط، على عكس الوضع الحالي اليوم، بإشراكها في منافسات المزاين؛ الأمر الذي دفع ملّاكها إلى الاهتمام بها.
وأشار خلال مشاركته اليوم الأحد، في شوط الفردي، إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في كل نسخة، يشهد تطوّرًا مضاعفًا عن التي تسبقها على مختلف الأصعدة، من الناحية التنظيمية واستحداث منافسات جديدة، وإتاحة الفرص للملّاك في المشاركة بمسابقات الإبل المتنوعة.
وتعرف فئة أصايل المهجنات، بأنها إنتاج سلالات من تزاوج الأصايل مع السودانية، وجميعها تتشابه في مواطن الجمال في كبر مهمة الرأس وجل الأنف واللحى، ووسع الصدر وطول الغارب والأرجل وصغر الخف، فيما تختلف المهجنات عن الأصايل في الرشاقة.