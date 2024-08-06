بالمرصاد.. دوريات المجاهدين تُحبط عملتين لترويج الشبو بالشرقية والحشيش بجدة

نجحت الإدارة العامة للمجاهدين في تنفيذ ضربتين أمنيتين بالمنطقة الشرقية ومحافظة جدة؛ لمنع ترويج "الشبو والحشيش".
تفصيلًا، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وفي الواقعة الأخرى قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.