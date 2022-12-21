"التعاون الإسلامي" تستنكر قرار إغلاق الجامعات النسائية في أفغانستان

وكان الأمين العام للمنظمة ومبعوثه الخاص إلى أفغانستان، قد حذّرا مرارًا وتكرارًا سلطات الأمر الواقع من اتخاذ قرار من هذا القبيل، حيث كانت آخر رسالة تحذيرية تلك التي نقلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان خلال زيارته لكابول في منتصف نوفمبر 2022، والتأكيد على أن تعليق وصول الطالبات إلى جامعات أفغانستان سيسهم بشكل كبير في تقويض مصداقية الحكومة القائمة، كما أنه سيحرم الفتيات والنساء الأفغانيات حقوقهن الأساسية في التعليم والتوظيف والعدالة الاجتماعية.