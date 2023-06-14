بنصف السعر.. "قصر الأواني" تبدأ حملتها في 52 معرضًا حول المملكة والمتجر الإلكتروني

أعلنت شركة قصر الأواني بدء حملة نصف السعر على مجموعة واسعة من المنتجات بنصف السعر في جميع معارضها الـ52 حول المملكة.
ويشتمل العرض على "نصف السعر" لعروض المنتجات، التي شملت التسوق عبر المتجر الالكتروني ( https://qasralawani.com/ ) تعزيزًا للعلاقة الوطيدة بين قصر الأواني وعملائها.
وتفصيلاً، تضمنت حملة نصف السعر عددًا كبيرًا من المنتجات، تخطت الـ 20 ألف منتج في تصنيفات رئيسية، تلبي للعميل احتياجات المطبخ والضيافة والمنزل، وتتعدد بين (الترامس، وقدور الضغط الكهربائية، وأجهزة القهوة، وأطقم القدور، وقدور الضغط، وشنط الملاعق..)، والكثير من المنتجات التي تضم أشكالاً كبيرة وخيارات متنوعة.
وتستهدف هذه الحملة تلبية جميع احتياجات العميل خلال الفترة القادمة من استعدادات احتفالات العوائل السعودية والخليجية بعيد الأضحى المبارك.
وتفردت قصر الأواني بمنتجات (هوم آلك) HOMEELEC الكهربائية، التي اكتسبت ثقة عملائها؛ إذ إنها تقدم ضمانًا يمتد إلى ثلاث سنوات.
وتحرص دائمًا (قصر الأواني) على تقديم كل ما هو جديد لتسهيل حياة الأسر؛ لتوفير أحدث الابتكارات التقنية التي تختصر الجهد والوقت؛ لتغطي احتياجات المنزل كافة.
وستنطلق قريبًا مجموعة من المسابقات عبر حسابات قصر الأواني ( https://twitter.com/Qasralawani ) على منصة تويتر وانستقرام ( https://www.instagram.com/qasralawani/)، وستقدم عددًا من الجوائز المتنوعة لعملائها.