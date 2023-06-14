بنصف السعر.. "قصر الأواني" تبدأ حملتها في 52 معرضًا حول المملكة والمتجر الإلكتروني

وتفصيلاً، تضمنت حملة نصف السعر عددًا كبيرًا من المنتجات، تخطت الـ 20 ألف منتج في تصنيفات رئيسية، تلبي للعميل احتياجات المطبخ والضيافة والمنزل، وتتعدد بين (الترامس، وقدور الضغط الكهربائية، وأجهزة القهوة، وأطقم القدور، وقدور الضغط، وشنط الملاعق..)، والكثير من المنتجات التي تضم أشكالاً كبيرة وخيارات متنوعة.