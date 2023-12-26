طالبتان من "تعليم الطائف" تتأهلان للتصفيات النهائية لمعرض "إبداع"

تأهلت الطالبة لمياء عبدالعزيز النفيعي، والطالبة وتين حميد السفياني، من مدارس الأندلس الأهلية، في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، لتمثيل المملكة في التصفيات النهائية لـ "معرض إبداع للعلوم والهندسة"،‬⁩ في فبراير 2024م، بعد منافسة مع أكثر من 210 آلاف من أقرانهن بالتعليم العام.