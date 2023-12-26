طالبتان من "تعليم الطائف" تتأهلان للتصفيات النهائية لمعرض "إبداع"

تأهلت الطالبة لمياء عبدالعزيز النفيعي، والطالبة وتين حميد السفياني، من مدارس الأندلس الأهلية، في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، لتمثيل المملكة في التصفيات النهائية لـ "معرض إبداع للعلوم والهندسة"، في فبراير 2024م، بعد منافسة مع أكثر من 210 آلاف من أقرانهن بالتعليم العام.
كما حققت الطالبة حنان محمد العسيري من الثانوية الثامنة المركز الثالث في المسابقة الرياضية "الريشة الطائرة" على مستوى المملكة.
من جانبه، هنأ المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الطالبات المتأهلات وبارك لهن ولأسرهن ومدارسهن، راجيًا لهن مزيدًا من التوفيق.