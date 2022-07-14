أفواج من الحجاج يتوافدون إلى المدينة المنورة قبل المغادرة إلى بلدانهم

ويحرص غالبية الحجاج على زيارة المدينة المنورة قبل أو بعد إتمام مناسك الحج، للصلاة في المسجد النبوي، والتشرف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، قبل المغادرة إلى بلدانهم؛ بينما يشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي حركة مغادرة كثيفة بعد الحج ضمن خطة عمل تشارك فيها كل الجهات المعنية؛ لمتابعة انتقال الحجاج من مساكنهم عبر الحافلات المخصصة، والوصول إلى المطار قبل وقت كافٍ من موعد الرحلة، بما يضمن انتظام تسيير رحلات مختلف شركات الطيران المحلية والدولية، ومغادرة ضيوف الرحمن إلى أوطانهم بيسر وأمان.