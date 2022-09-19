"التخصصي" يحصد 3 جوائز من "ستيفي" العالمية

ويضاف ذلك الاستحقاق إلى سجل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الحافل بعدد كبير من الجوائز وشهادات الاعتماد من مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية، والذي يؤكد مكانة التخصصي على كل الأصعدة الطبية والإدارية والتشغيلية، ومن ضمنها الموارد البشرية وشؤون الموظفين؛ حيث يحرص "التخصصي" دائمًا على توفير بيئة عمل مثالية لمنسوبيه، مما ينعكس على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والزائرين.