وزير الداخلية يصل عرعر ويلتقي بعدد من المواطنين ومتقاعدي القطاعات

وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، إلى منطقة الحدود الشمالية، وكان في استقباله لدى وصوله مقر إمارة المنطقة بمدينة عرعر: أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز.