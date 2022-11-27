"شؤون الحرمين" تقدم خدمات الإرشاد المكاني لـ 40365 مستفيداً خلال 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، و16 ألف سجادة، و550 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و500 لتر للتعقيم بالروبوتات، و29800 لتر لتعقيم الأسطح، و2550 لتر معقمات الأيدي.