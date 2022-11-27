"شؤون الحرمين" تقدم خدمات الإرشاد المكاني لـ 40365 مستفيداً خلال 24 ساعة

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس السبت 1444/05/02هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 40365 مستفيداً، وقامت بتوفير 253 عربة عادية للمحتاجين، ووفرت 2822 عربة كهربائية للطواف والسعي و1099 خدمة دافع عربة للقاصدين.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، و16 ألف سجادة، و550 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و500 لتر للتعقيم بالروبوتات، و29800 لتر لتعقيم الأسطح، و2550 لتر معقمات الأيدي.
وتابعت، أنه تم تقديم 2000 كتيب ومطوية و2485 خدمة تطويف، فيما استفاد 21 ألف شخص من التوعية الرقمية، و85 ألف شخص من التوعية الميدانية.