"سعود الطبية" تقدم 700 ألف وجبة غذائية للمستحقين خلال 6 أشهر

وأوضح مدير إدارة التغذية بالإنابة عبدالرحمن البراك، أن المستحضرات الغذائية التي تم صرفها لمراجعي المدينة خلال تلك المدة بلغت ما يقارب 175 ألف عبوة تقريبًا من جميع أنواع هذه المستحضرات؛ في حين بلغ المستفيدون من منتجات حساسية القمح نحو 920 مريضًا.