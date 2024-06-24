صحيفة "الاقتصادية": موقع مطوّر محتوى رقمي جديد رؤى شاملة لتغطية قطاع المال والأعمال

أعلنت "الاقتصادية"، الصحيفة المتخصصة في الأخبار والتطورات الاقتصادية، والتحليلات المالية العميقة وقطاع الأعمال، عن إطلاقها محتوى رقمياً جديداً وموقعاً إلكترونياً مطوّراً بتحديثات وتغطيات مباشرة، لتواكب فضاء الإعلام المتغيّر وتصل إلى جيل عصري من القرّاء.
ستعزّز هذه الخطوة من المكانة البارزة التي تتمتّع بها الصحيفة منذ إطلاقها عام 1992، لاسيما وأنها استطاعت أن تحاكي شرائح واسعة من القرّاء وأن تزوّدهم بالرؤى الشاملة عن آخر التوجّهات المالية والاقتصادية، والتحليلات المعمّقة والمقالات المتخصّصة لخبراء واقتصاديين.
يأتي هذا الإطلاق بعد إعلان المجموعة السعودية للأبحاث والإعلامSRMG في يناير الماضي عن تطوير منظومتها التشغيلية واعتماد نهج رقمي شامل لعدد من منصّاتها الإعلامية الرئيسية ومن ضمنها "الاقتصادية" بهدف تسريع استراتيجية النموّ والتحوّل الرقمي والتوسّع. ومن شأن التحديثات الأخيرة هذه، أن تكرّس مكانة الصحيفة كمزوّد رائد للأخبار والأحداث المالية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، والتحليلات المهنية والدقيقة، وقطاع الأعمال بمساراته المختلفة بدءا من أسواق الأسهم والطاقة والعقارات والاقتصاد الأخضر وصولاً إلى العملات والمعادن وأخبار الشراكات والسياحة والسفر.
كما ستعزز هذه التحديثات إمكانية وصول المتابعين إلى تغطيات "الاقتصادية" وتقاريرها المتميزة، حيث تقدّم الصحيفة بنسختها المطوّرة محتوى الاقتصاد وأسواق المال، برفقة عرض ثري للمؤشرات المالية والرسوم البيانية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية. وتتميز الصحيفة المحدّثة بنظام تنقّل مبسّط مع أقسام جديدة تركز على القطاعات التي تقود جهود النموّ والتنويع الاقتصادي في المنطقة، مثل التكنولوجيا والطاقة والسياحة والعقارات والرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر قسم "الوسائط المتعدّدة" المتخصّص، استعراضاً بصرياً يعتمد على البيانات مع مقاطع الفيديو والصور، مما يسهّل استكتشاف المحتوى ويحسّن من تجربة المستخدم.
ويأتي هذا الإطلاق أيضاً، ضمن منظومة متكاملة عملت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلامSRMG على إنشائها عبر مختلف منصّاتها الإعلامية، حيث ستتعاون "الاقتصادية" مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" لتقديم محتوى اقتصادي شامل بالإضافة إلى التحليلات وبيانات الأسواق الرائدة مما يزيد من كفاءة عمل فريق الأخبار في غرفة التحرير.
وفي تعليقه على إعادة الإطلاق قال محمد البيشي رئيس التحرير المكلّف لصحيفة "الاقتصادية": "يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة في رحلة التفاعل مع جيل جديد من القرّاء من خلال تقديم أفضل محتوى عبر المنصّات الرقمية. ولطالما اشتهرت "الاقتصادية" بتقديم تحليلات عميقة وشاملة لأخبار الأعمال والاقتصاد العالمية. ومع إطلاق أدواتنا الرقمية الجديدة وموقعنا الإلكتروني المطوّر، وبالاستفادة من أحدث التقنيات، يمكننا تقديم محتوى سلس للمتابعين في جميع أنحاء العالم. لدينا خطط طموحة قيد الإعداد ونحن ملتزمون بمواكبة التطورات والتوجّهات الجديدة في المشهد الإعلامي سريع التغير".
يمكن زيارة موقع "الاقتصادية" الجديد على الرابط ، كما يمكن للمتابعين استكشاف المحتوى الرقمي الجديد من خلال الاطّلاع على التغطية المتميزة للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض هذا الأسبوع.