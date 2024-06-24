صحيفة "الاقتصادية": موقع مطوّر محتوى رقمي جديد رؤى شاملة لتغطية قطاع المال والأعمال

كما ستعزز هذه التحديثات إمكانية وصول المتابعين إلى تغطيات "الاقتصادية" وتقاريرها المتميزة، حيث تقدّم الصحيفة بنسختها المطوّرة محتوى الاقتصاد وأسواق المال، برفقة عرض ثري للمؤشرات المالية والرسوم البيانية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية. وتتميز الصحيفة المحدّثة بنظام تنقّل مبسّط مع أقسام جديدة تركز على القطاعات التي تقود جهود النموّ والتنويع الاقتصادي في المنطقة، مثل التكنولوجيا والطاقة والسياحة والعقارات والرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يوفّر قسم "الوسائط المتعدّدة" المتخصّص، استعراضاً بصرياً يعتمد على البيانات مع مقاطع الفيديو والصور، مما يسهّل استكتشاف المحتوى ويحسّن من تجربة المستخدم.