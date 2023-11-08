"صامويل البرازيلي" فقد محفظتَه بالرياض وأعادها له السعوديون في "10" دقائق

وقال "فورتادو": "أنا حقًّا أحبّ المملكة العربية السعودية كل يوم أكثر؛ اليوم فقدت محفظتي، وفي 10 دقائق وجدها رجل صادق وكان يبحث عني، أحبّ البرازيل كثيرًا، ولكننا بحاجة إلى تعلم الكثير من الأشياء عن الشعب السعودي".