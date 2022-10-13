"آل الشيخ" يؤكد ضرورة أن يكون هناك خطاب إسلامي معتدل مناهض لفكر الإرهاب

وأكد أن داء الإرهاب الذي ما زالت تعاني منه المجتمعات والدول، قد تمكنت المملكة بفضل الله تعالى ثم بحكمة قادتها، وتضافر رجال أمنها، من تحقيق نجاحات متوالية في مكافحته ومحاربته وتجفيف منابعه، وإيقاف تمدُّده، والتصدِّي للكثير من المحاولات الإرهابية وإخمادها، حتى سعت بعض الدول إلى الإفادة من تجربة المملكة في هذا المجال، منبهًا أن أفكار الغلو والتطرف والإرهاب ما زالت تطلّ بشرورها بين كل وقت وحين، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك خطاب إسلامي معتدل مناهض لفكر الإرهاب يحاصره ويكشفه أيًّا كانت دوافعه ومبرراته.