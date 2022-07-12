المفتي العام المملكة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج 1443هـ

وأضاف سماحته، إنه منذ تأسيس المملكة، وهي تثبت في كل عام قدرتها وكفاءتها في التنظيم الناجح للحج، وتوفير جميع الخدمات والمجهودات التي تقدم للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة حتى مغادرتهم سالمين، مشيراً إلى أن هذا العام واصلت المملكة هذا النجاح، على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها العالم بسبب استمرار توابع وآثار الجائحة، سائلا الله تعالى أن يزيح هذه الغمة ويتم نعمته بكمال زوالها.