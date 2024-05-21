"المجدوعي بيجو" تستقطب النخبة في مهرجان "أفلام السعودية".. وتتألق برعاية مميزة للدورة العاشرة

بينما ينبض المجال الفني والثقافي بالحياة في المملكة، أعلنت المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة بيجو في المملكة العربية السعودية، عن مشاركتها في الحركة الإبداعية لمهرجان "أفلام السعودية" في دورته العاشرة، وذلك من خلال رعايتها المتجددة والمتميزة له كناقل رسمي، إذ تعتبر رعاية "المجدوعي بيجو" لهذا المهرجان التزامًا متجددًا لدعم الفن والتطور الثقافي في المملكة العربية السعودية.