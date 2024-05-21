"المجدوعي بيجو" تستقطب النخبة في مهرجان "أفلام السعودية".. وتتألق برعاية مميزة للدورة العاشرة

بينما ينبض المجال الفني والثقافي بالحياة في المملكة، أعلنت المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة بيجو في المملكة العربية السعودية، عن مشاركتها في الحركة الإبداعية لمهرجان "أفلام السعودية" في دورته العاشرة، وذلك من خلال رعايتها المتجددة والمتميزة له كناقل رسمي، إذ تعتبر رعاية "المجدوعي بيجو" لهذا المهرجان التزامًا متجددًا لدعم الفن والتطور الثقافي في المملكة العربية السعودية.
ويأتي مهرجان "أفلام السعودية" هذا العام بتنظيم من جمعية السينما بشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وفي ضوء توسّع نطاق برامج المهرجان وتنوعها يتميز مهرجان أفلام السعودية بمسابقات الأفلام والسيناريو التي تتخللها جوائز مغرية، وعروض أفلام مختارة من مستوى عالمي وعربي.
ومع استمرار المهرجان في تقديم حزمة من البرامج الثقافية والإثرائية، بما في ذلك الندوات والورش التدريبية المتقدمة، تجسد "المجدوعي بيجو" التزامها بدعم وتعزيز المواهب السعودية في صناعة السينما، مما يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز ثقافي وفني متميز على المستوى العالمي.
وتأكيدًا على هذا الالتزام الثابت، تجسد رعاية "المجدوعي بيجو" للمهرجان رؤية الشركة الرامية إلى تعزيز الروح الإبداعية وتقديم دعم فعّال للمبادرات الفنية والثقافية، إذ إن هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل مزدهر ومتطور للساحة السينمائية في المملكة وتعزيز العلاقات الثقافية العالمية.