بعد أن أصبح العام الدراسي طويلاً.. "المرواني" يطالب براتب شهرين بدل إجازة للمعلم!!

ويضيف "المرواني" قائلاً: "على قول المثل (يجيبها من وين وإلا من وين؟).. من مدير يريد أن يكون في صف تنفيذ التعليمات فقط، ولو أضر بمعلمه.. أم من واقع عايشتُه في السلك التعليمي بوظيفة إدارية -ولله الحمد- بعيداً عن الفصل والطالب؟.. أجد أن المعلم بعد أن كان الحلقة الأقوى بالتعليم، أصبح الآن هو الحلقة الأضعف بكل مجالات المهن الأخرى، وليس التعليم فقط.. المعلم في إجازة، وبيانات التهديد تُلاحقه؛ أحياناً بصيغة غير تربوية: العام القادم سيكون كذا وكذا، وربما ستكون مفصولاً قبل أن يبدأ العام الجديد، مما يدفع المعلمين إلى القول: (دعونا نرتاح في بيوتنا).. جميع الوزارات تقريباً تُصدر بياناتها لموظفيها فقط داخل حرم الإدارة والعمل.. إلا المعلِّم تظهر التوجيهات والبيانات الخاصة بشؤونه بالإعلام، قبل أن يعلم عنها المعلم شيئاً".