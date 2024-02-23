"تلاحم وصمود".. مدير "هلال أحمر الباحة": ذكرى "التأسيس" سِلم وعدل ومستقبل

رفع مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية.
وقال "يتيم": نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وإن احتفاءنا بهذه الذكرى هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات والتطلع للمستقبل.
وأضاف: يطيب لنا في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أن نبعث أصدق وأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم كافة.
وتابع: "تزيدنا هذه الذكرى حباً وانتماءً إلى بلادنا الغالية، الشامخة في مراحلها الثلاث بفضل الله، ثم بتلاحم قيادة وشعب تحت راية تحمل كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، حفظ الله بلادنا، وأدام عليها الرخاء".