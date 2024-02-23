"تلاحم وصمود".. مدير "هلال أحمر الباحة": ذكرى "التأسيس" سِلم وعدل ومستقبل

وقال "يتيم": نعتز بذكرى تأسيس هذه الدولة المباركة في العام 1139هـ (1727م)، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم؛ أرست ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وإن احتفاءنا بهذه الذكرى هو احتفاء بتاريخ دولة، وتلاحم شعب، والصمود أمام كل التحديات والتطلع للمستقبل.