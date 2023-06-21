وزير الإعلام: لكل مجتمع الحق في حماية قيمه وثقافته من خلال ضبط المحتوى المخالف

وأوضح "الدوسري" أن اجتماع وزراء الإعلام العرب يتناول قضايا بالغة الأهمية، بما في ذلك المشروع المحدث للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، الذي أعدته جامعة نايف للعلوم الأمنية، إضافة إلى مراجعة مقترح دليل معايير التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية الذي أعدته جهة الاختصاص في السعودية، في تصنيف وتسويق الألعاب الإلكترونية الموجهة للأطفال والمراهقين، مع الالتزام بالثوابت والقيم العربية، وعدم بث ما يخالفهما.