إنجاز غير مسبوق.. "التخصصي" يجري 500 عملية زراعة كلى تبادلية

وأجرى التخصصي منذ مطلع العام الحالي 100 عملية زراعة كلى تبادلية، في إنجاز يمثل حلًّا صحيًا مبتكرًا، يعزز فرص حصول المريض على كلية متوافقة، بالاعتماد على آلية دقيقة تتيح تبادل الكلى بين المرضى الذين لا تتوافق فصائل دمهم أو أنسجتهم مع متبرعيهم الأصليين، حيث يتم تبادل المتبرعين بين المرضى المختلفين للحصول على متبرع أكثر توافقًا، مما وفّر حلًا لعدد كبير من المرضى الذين كانوا يجدون مشقة في العثور على متبرعين متوافقين.