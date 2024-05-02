واحة "الملك سلمان" تستشرف جاهزية التعاون مع برنامج مايكروسوفت الخيري

استقبل المشرف العام على واحـة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، المدير العام للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) محمد المحارب، ومديرة الأعمال الخيرية في مايكروسوفت لمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا كارولين موتيبفا، ونائب الرئيس للتحول الرقمي بشركة مايكروسوفت الدكتورة زينب الأمين.
وشهد الاستقبال استعراض المبادرات العالمية لبرنامج مايكروسوفت الخيري، ومناقشة جاهزية "الواحة" للتعاون مع البرنامج، إضافة إلى إنجازات ومشاريع التعاون القائمة بين "الواحة" وجمعية "إنسان"، وفرص تطويرها ودعمها من خلال البرامج ذات الصلة مثل برنامج مايكروسوفت.
يشار إلى أن واحة الملك سلمان للعلوم، ومن خلال برامجها المختلفة الهادفة لبناء المهارات اللازمة للإبداع والتميز العلمي في العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات (STEAM) تقدم برامج وفعاليات استفاد منها عشرات الآلاف من فئات المجتمع المختلفة.
كما أن "الواحة" توسع شراكاتها مع الجهات العالمية المختصة مثل مايكروسوفت، واليونسكو، والمتحف العلمي بلندن؛ لتطوير البرامج والفعاليات، التي تخدم الحقول ذات الأولوية الوطنية في البحث والتطوير والابتكار والصحة، والطاقة والصناعة، والبيئة واقتصاديات المستقبل.