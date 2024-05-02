واحة "الملك سلمان" تستشرف جاهزية التعاون مع برنامج مايكروسوفت الخيري

كما أن "الواحة" توسع شراكاتها مع الجهات العالمية المختصة مثل مايكروسوفت، واليونسكو، والمتحف العلمي بلندن؛ لتطوير البرامج والفعاليات، التي تخدم الحقول ذات الأولوية الوطنية في البحث والتطوير والابتكار والصحة، والطاقة والصناعة، والبيئة واقتصاديات المستقبل.