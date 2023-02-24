أنظار العالم تترقب انطلاق تحدي أفضل السائقين عالميًا في "الفورمولا 1" بجدة

ومن أبرز تلك التغييرات، إضافة مطبات تخفيف السرعة في المنعطفات (3 و14 و19 و20 و21)، التي يمكن تعريفها على أنها لاصقة على الأرض مماثلة لتلك المستخدمة على الطرق السريعة، وتنبِّه السائق بالخروج من مسار الحلبة، ووفقاً لمصطلحات الفورمولا 1، فإنها تسهم في جعل السيارة تهتز بشكل فعال؛ مما يؤدي إلى فقدان قوة الجر، وإبطاء السيارة، كما تمت إضافة "حفف" جانبية بدلاً من المطبات الفولاذية في المنعطفات( 4 و8 و10 و11 و17 و23)، لزيادة تحسين خطوط رؤية السائق ووضوح الرؤية، فيما شهد المنعطفان (14 و20) تحولاً في جدار السياج على الجانبين الأيمن والأيسر على التوالي بمقدار 7.5 أمتار للمنعطف (14) و5 أمتار للمنعطف (20) مع إضافة مطبات تخفيف السرعة، وتم إضافته بين الخط الأبيض وجدار الأمان من هذه التوسعات.