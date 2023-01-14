مختص جلدية: عدم الحماية من "البرودة" قد يتسبب في بتر الأطراف

وقال لقناة الإخبارية إنه مع كثرة الخروج للبر في فصل الشتاء، خصوصًا في مناطق شمال المملكة مع تساقط الثلج والجليد أحيانًا ، وعند عدم الحماية من البرودة العالية؛ قد يتسبب ذلك في تصلب أو انقباض الأوعية الطرفية في أصابع اليدين والرجلين، مما قد يؤدي إلى بتر الطرف وما يشابه الغرغرينا بسبب انخفاض درجة الحرارة؛ لذلك يجب لبس القفازات والبعد عن البرودة المباشرة.