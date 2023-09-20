"التدريب التقني" ينفّذ أكثر من 5400 برنامج إرشادي وتوعوي

يذكر أن العديد من المنشآت التدريبية حققت مراكز متميزة في مؤشرات البرامج الإرشادية على مستوى المناطق أبرزها الكلية التقنية بأبها، والكلية التقنية للبنات بالباحة، والكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة، والكلية التقنية للبنين بالجوف، والمعهد الصناعي الثانوي، وفرع الكلية التقنية بضباء، والكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض، والكلية التقنية للبنات بالطائف، والكلية التقنية للبنين ببريدة، والكلية التقنية بالأحساء، ومعهد العمارة والتشييد الثانوي بجازان، والمعهد الصناعي وفرع الكلية التقنية بشرورة، والكلية التقنية للبنين بحائل، والكلية التقنية للبنين بعرعر.