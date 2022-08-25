نصائح من "الصحة" لتعزيز الحالة النفسية للأبناء وتجنب القلق

وأضافت الوزارة في إنفوجراف توعوي على حسابها بتويتر، أن تشجيع الأطفال على العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأصدقاء، واكتشاف مَواطن القوة والضعف لديهم، والسعي لتعزيزها وإصلاح الخلل فيها، وغرس التفكير الإيجابي لديهم؛ من أهم خطوات تعزيز حالتهم النفسية.