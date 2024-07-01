توطين المهن الهندسية بنسبة 25% بدءًا من 21 يوليو الجاري

تشمل هذه المحفزات: دعم عملية الاستقطاب، والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).