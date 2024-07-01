توطين المهن الهندسية بنسبة 25% بدءًا من 21 يوليو الجاري

بدءًا من 21 يوليو الجاري، سيُطبَّق قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25% على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين في المهن الهندسية.
يأتي هذا القرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وستعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على متابعة تنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى الوزارة الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتخصص المهن الهندسية.
وستستفيد منشآت القطاع الخاص من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين.
تشمل هذه المحفزات: دعم عملية الاستقطاب، والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).