"المالكي" يكرم شابًّا باكستانيًّا من ذوي الاحتياجات الخاصة رسم صورة ولي العهد

ويعاني "عمر" من اضطراب عصبي فقد بسببه القدرةَ على التواصل مع الآخرين، ولكن إعاقته هذه لم تكن حاجزًا في إظهار مكامن الفن فيه؛ حيث رسم شخصيات باكستانية، وقيادات خليجية، ويتطلّع إلى خدمة من يعانون جراء الإعاقة.