"الأمانة" عن ممشى الشاطئ الجديد بجيزان: يعزّز مشروعات الأنسنة

عزّزت أمانة منطقة جازان جهودها في أنسنة مدينة جيزان عبر تنفيذ مشروع جديد لمسارات رياضة المشي شمال المدينة، مقسّم لجهتين شرقية وغربية، بإجمالي أطوال يبلغ لكل جانب منها 3 كيلو مترات، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وذكرت "الأمانة" أنَّ ممشى الشاطئ الجديد، يقع على جانبي امتداد طريق الشاطئ الشمالي المؤدي إلى جامعة جازان، ويضم مواقف للدرّاجات الهوائية بسعة 40 موقفاً ومساراً خاصاً للدرّاجات ومسطحات خضراء بمساحة 20,000 متر مربع وأشجاراً للظل ومواقف للسيارات ولوحات إرشادية وكراسي للجلوس.
وأكّدت حرصها على تطوير المشاريع التي تسهم في أنسنة المدن وتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، وذلك ضمن خططها وأهدافها لخدمة الأهالي .