"الأمانة" عن ممشى الشاطئ الجديد بجيزان: يعزّز مشروعات الأنسنة

عزّزت أمانة منطقة جازان جهودها في أنسنة مدينة جيزان عبر تنفيذ مشروع جديد لمسارات رياضة المشي شمال المدينة، مقسّم لجهتين شرقية وغربية، بإجمالي أطوال يبلغ لكل جانب منها 3 كيلو مترات، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تُعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.