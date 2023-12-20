المنتدى السعودي للإعلام يطلق جولتَه التعريفية لطلاب الإعلام في جامعات المملكة

واستضافت كليةُ الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجناحَ التعريفي للمنتدى الذي تنظّمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين؛ حيث تمّ تعريف الطلّاب والأساتذة والزوّار على فعاليات المنتدى وأنشطته التي تضمّ الجوائز الممنوحة للمبدعين في مجالات الإعلام المختلفة، ومعرض مستقبل الإعلام "فومكس"، وأبرز العارضين فيه من الدول والهيئات والشركات، وغيرها، إضافة إلى ورش العمل والمحاضرات المتخصّصة التي تسهم بشكل كبير في تشكيل أهداف طلاب الكلية ومعلميها، وخاصة الموجهة لفئة الشباب المتخصصين في الإعلام والاتصال.