هيئة المنافسة توافق على 10 طلب إستحواذ في شهر أبريل 2023م

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن القرارت الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لشهر أبريل 2023م، حيث أصدرت الهيئة 10 قرارات عدم ممانعة. وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وقامت الهيئة بإصدار قراراتها بعد دراسة للأسواق المعنية.
وبحسب الهيئة، جميع الموافقات كانت لعمليات إستحواذ خلال شهر أبريل الماضي.
وكان من ضمن الموافقات الصادرة للهيئة العامة للمنافسة في شهر أبريل الماضي، استحواذ (شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري) على 10% من (شركة المطاحن الثانية) و استحواذ (شركة الاتحاد المبتكر المحدودة) على حقوق امتياز شركة "صب واي" والأصول التابعة للمتاجر من (شركة شامل للأطعمة المحدودة)
وأرجع المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة الأستاذ/ سعد آل مسعود إنخفاض عدد الطلبات في شهر أبريل عن الشهور السابقة بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.