هيئة المنافسة توافق على 10 طلب إستحواذ في شهر أبريل 2023م

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن القرارت الصادرة في طلبات التركز الاقتصادي لشهر أبريل 2023م، حيث أصدرت الهيئة 10 قرارات عدم ممانعة. وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وقامت الهيئة بإصدار قراراتها بعد دراسة للأسواق المعنية.