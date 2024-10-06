فهد العجلان: خادم الحرمين نقل المملكة إلى منظومة الاقتصاد الكلي بمفهومه الشامل

وأكّد فهد العجلان؛ أن خادم الحرمين الشريفين، خلال مسيرته الرائدة في خدمة البلاد، كان ومازال نموذجاً متفرداً في القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة والتخطيط الإستراتيجي، الذي نقل المملكة إلى منظومة الاقتصاد الكلي بمفهومه الشامل، القادر على تحقيق الفارق في الاحتياطي النقدي الوطني، وزيادة الناتج المحلي، ومن ثم تحمُّل الصدمات، التي عاناها العالم، وبفضل الله تجاوزتها المملكة، في الوقت الذي حرصت فيه القيادة الحكيمة على تطوير منظومة التعليم، وتحسين مخرجاته؛ ليتناسب مع ما يفرزه القطاع الخاص من فرص وظيفية لشباب المملكة من الجنسين، وكان نتاج ذلك تقليص أعداد البطالة، وفي خطٍ متوازٍ تيسير الاستثمارات الخارجية، ووضع أجندة واضحة أمام المستثمرين، بأنواع المشروعات وعوائدها.