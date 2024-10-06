فهد العجلان: خادم الحرمين نقل المملكة إلى منظومة الاقتصاد الكلي بمفهومه الشامل

رفع رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان؛ المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة -يحفظهم الله-، بمناسبة الذكرى العاشرة لبيعة خادم الحرمين، وتوليه مقاليد الأمور، لقيادة المملكة في عهدها الزاهر؛ ليحقق -أيّده الله- طفرة تنموية شاملة غير مسبوقة، في حجمها وتنوّعها، ومردودها الاقتصادي.
وأكّد فهد العجلان؛ أن خادم الحرمين الشريفين، خلال مسيرته الرائدة في خدمة البلاد، كان ومازال نموذجاً متفرداً في القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة والتخطيط الإستراتيجي، الذي نقل المملكة إلى منظومة الاقتصاد الكلي بمفهومه الشامل، القادر على تحقيق الفارق في الاحتياطي النقدي الوطني، وزيادة الناتج المحلي، ومن ثم تحمُّل الصدمات، التي عاناها العالم، وبفضل الله تجاوزتها المملكة، في الوقت الذي حرصت فيه القيادة الحكيمة على تطوير منظومة التعليم، وتحسين مخرجاته؛ ليتناسب مع ما يفرزه القطاع الخاص من فرص وظيفية لشباب المملكة من الجنسين، وكان نتاج ذلك تقليص أعداد البطالة، وفي خطٍ متوازٍ تيسير الاستثمارات الخارجية، ووضع أجندة واضحة أمام المستثمرين، بأنواع المشروعات وعوائدها.
وعبّر فهد العجلان؛ عن تقديره لرؤية خادم الحرمين الشريفين، في تقديم صورة متطورة للعمل الخيري، اشتملت على كل مناحي الحياة، في الصحة والتعليم والبناء، والتكافل والتراحم، والإغاثة الإقليمية والدولية، معززاً فلسفة مملكة الإنسانية التي خاضت غمارها المملكة منذ فجر التاريخ، وأضحت نموذجاً يُحتذى به عالمياً.
وفي ختام تصريحه، أعرب عن اعتزازه بالمملكة ومقوماتها الوطنية، وقادتها الأوفياء، وأبنائها المخلصين المدافعين عن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.