"القصبي" يلتقي 12 وزيرًا ومسؤولًا على هامش اجتماع وزراء تجارة العشرين

والتقى كلًّا من: وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، وزير التجاري الكوري الدكتور آن دوك قيون، وزير التجارة الإندونيسي الدكتور ذو الكفل حسن، وزير التجارة والصناعة السنغافوري جان كيم يونغ، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، وزير التجارة البنغلاديشي تيبو مونشي، وزيرة الدولة للأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوتش، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتور نجوزي إيويلا، نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، وسكرتير العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية والتجارة الدولية والأديان الأرجنتينية سيسيليا توديسكا، والسكرتير التنفيذي في وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي مارسيو روزا.