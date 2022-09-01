"أيلول ذيله مبلول".. عن زيادة الأمطار والخريف في توضيح لـ"الحصيني"

وأضاف: "يقول أهل الشام: أيلول ذيله مبلول! كناية عن المطر، وأحيانًا يمتد المطر إلى الوسطى، وإن شاء الله فيه ينتهي الصيف فعليًّا 10 صفر 1444هـ الموافق 6 سبتمبر، وفلكيًّا 26 صفر 1444هـ الخميس الموافق 22 سبتمبر، ويتساوى الليل والنهار، و27 سبتمبر فيه بداية موسم الصفري، وفيه غالبًا في الدول العربية بدايات العودة إلى المدارس".