"أيلول ذيله مبلول".. عن زيادة الأمطار والخريف في توضيح لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الخميس هو بداية شهر سبتمبر، متسائلًا: ماذا تعرف عن شهر 9 من السنة الميلادية؟
وأوضح "الحصيني" في إجابة للسؤال، عبر حسابه على "تويتر": أن شهر سبتمبر هو "بداية العد التنازلي لنهاية الصيف وبداية الخريف، الأجواء فيه لطيفة ليلًا وحارة وسط النهار، فيه بداية تَحرك المنخفضات الجوية خاصة شمالًا، وتزداد فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية وشمال المملكة".
وأضاف: "يقول أهل الشام: أيلول ذيله مبلول! كناية عن المطر، وأحيانًا يمتد المطر إلى الوسطى، وإن شاء الله فيه ينتهي الصيف فعليًّا 10 صفر 1444هـ الموافق 6 سبتمبر، وفلكيًّا 26 صفر 1444هـ الخميس الموافق 22 سبتمبر، ويتساوى الليل والنهار، و27 سبتمبر فيه بداية موسم الصفري، وفيه غالبًا في الدول العربية بدايات العودة إلى المدارس".